Cosa ha deciso Confcommercio su Sangalli dopo il caso molestie

Il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli non si è dimesso. Lo si apprende da fonti qualificate. Il Consiglio generale di Confcommercio è finito con l'approvazione della nuova governance che prevede la cancellazione della figura del direttore generale. Le dimissioni di Sangalli, accusato di molestie, non erano all'ordine del giorno del consiglio. «Il Consiglio di Confcommercio ha approvato, a larghissima maggioranza con oltre il 90% dei votanti, la revoca del Direttore Generale e la nuova proposta di governance della Confederazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria, che prevede la cancellazione della figura di Direttore Generale e la redistribuzione delle mansioni affidate a tale ruolo tra tutte le diverse funzioni», si legge in una nota dell'associazione diffusa al termine della riunione del Consiglio.

«COINVOLGIMENTO PIÙ ORIZZONTALE»

La nota sottolinea che la nuova governance prevederà «un modello di coinvolgimento più orizzontale della struttura tecnica, una struttura autenticamente a rete, più snella e meno gerarchica, in grado di mettere in comune conoscenze, responsabilità e visione e dare un margine di manovra più ampio per la componente "politica"». Il Consiglio di Confcommercio è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dai componenti di Giunta e dai membri del Consiglio in rappresentanza delle imprese associate del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e delle professioni.