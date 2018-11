Saviano a Gasparri: «I fascisti scappano in maniera disonorevole»

POLEMICA SUI TWEET DI GASPARRI

Saviano aveva querelato Gasparri per un serie di tweet al veleno lanciati dal senatore durante la puntata del 7 ottobre 2017 di Che tempo che fa in cui era ospite lo scrittore. «Ma @fabfazio che prende milioni dei cittadini, è un verme o ricorderà a #Saviano che è pregiudicato con condanna definitiva?», aveva provocato il parlamentare, aggiungendo po «Cambiare canale, evitare @fabfazio che fa parlare il pregiudicato #Saviano, discaricheRai #chetempochefa». Subito dopo Saviano, annunciando querela, aveva precisato di non aver mai riportato condanne penali. Successivamente i giudici romani avevano chiesto al Senato di poter procedere perché nelle parole del senatore non avevano visto la possibile applicazione del articolo 68 della Costituzione, secondo il quale i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse durante l'esercizio delle loro funzioni.