Garante della Privacy: no a "padre-madre" sulla carta identità

La fine dell'identificazione con genitore 1 e 2 voluta da Salvini ha ricevuto l'alto là del Garante della Privacy. Secondo quanto riportato da Repubblica l'autorità per la protezione dei dati personali avrebbe bocciato l'idea di introdurre del diciture "padre" e "madre" nei moduli per il rilascio della carta d'identità in formato elettronico per i figli minorenni.

RAPPORTO DEL GARANTE SU RICHIESTA DEL VIMINALE

Dopo l'input del ministro il Viminale, a settembre, aveva chiesto un parere al garante sulla riforma. L'authority presieduta da Antonello Soro verso la fine di ottobre si sarebbe espressa con un giudizio negativo. Per quanto riguarda i profili di protezione dei dati personali, ha scritto Repubblica, «la modifica è suscettibile di introdurre profili di criticità nei casi in cui la richiesta della carta di identità, per un minore, è presentata da figure che esercitano la responsabilità genitoriale che non siano esattamente riconducibili alla specificazione terminologica 'padre' o 'madre' . Ciò, in particolare, nel caso in cui sia prevista la richiesta congiunta (l'assenso) di entrambi i genitori del minore (documento valido per l'espatrio)».

RISCHIO DICHIRAZIONI FALSE

Secondo il Garante ci sono una serie di casi in cui la dicitura "padre" "madre" non è percorribile. È il caso ad esempio di particolari casi di adozione in seguito a sentenze di tribunali, trascrizione di atti di nascita esteri, rettifica di attribuzione del sesso. In questi e altri casi, ha scritto l'autorità, il rilascio del documento potrebbe essere impedito per una non conformità di legge, oppure «potrebbe essere subordinato a una dichiarazione non corrispondente alla realtà». In buona sostanza c'è il rischio di dover riportare dati falsi o estremamente personali pur di compilare i documenti.