Caso Magherini, la Cassazione ha assolto i tre carabinieri

Il PG AVEVA CHIESTO LA CONFERMA DELLA CONDANNA

Durante la requisitoria il sostituto pg della Cassazione Felicetta Marinelli aveva chiesto alla Corte di confermare la condanna di tre carabinieri per la morte di Riccardo Magherini, 40enne ex calciatore, arrestato in preda al delirio, dopo aver bevuto e assunto cocaina, posto a terra col torace sulla strada, per un quarto d'ora. «Se i carabinieri lo avessero messo in posizione eretta, avrebbero permesso i soccorsi e con elevata probabilità la morte non si sarebbe verificata», ha ripetuto un paio di volte il pg. Magherini si era dimenato, aveva urlato, affannato, poi si era calmato per un paio di minuti, il cuore aveva smesso di battere.

IN UN VIDEO LE ULTIME PAROLE DELL'UOMO: «STO MORENDO»

I carabinieri che l'avevano ammanettato e chiamato un'ambulanza non si erano resi conto che quella richiesta d'aiuto, «sto morendo», filmata dai cellulari dei residenti di Borgo San Frediano, a Firenze, non erano solo proteste per essere lasciato andare. Per questo Vincenzo Corni, Stefano Castellano e Agostino della Porta, erano stati condannati rispettivamente a 8 mesi il primo e a 7 mesi gli altri due, sia dal tribunale che dalla corte d'appello di Firenze.