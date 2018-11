Un ferito e metro bloccata a Milano sulla linea rossa

Un ferito a Milano in metropolitana, undici contusi lievi e linea rossa bloccata: un convoglio, proveniente da Bonola e diretto verso il centro, ha frenato improvvisamente. L'incidente è avvenuto in mattinata, alle 8.05, nei pressi della stazione Uruguay. Diverse persone sono cadute, una sola, un uomo di 58 anni, ha chiesto invece l'intervento dei soccorsi ed è stato portato all'ospedale in codice giallo per una sospetta frattura a una gamba. Quattro ambulanze sono subito giunte sul posto, ci sono diversi contusi che lamentato dolori alla schiena e cervicali, ma non hanno ritenuto necessario essere accompagnati all'ospedale. Aggiornamenti sul trasporto pubblico via Twitter sul profilo di Atm: la inea è stata interrotta tra Molino Dorino e Qt8. Secondo l'Atm, l'azienda tranviaria milanese, a provocare la frenata sarebbe stato «il sistema d'emergenza, sollecitato dal rilevamento di qualche anomalia». Una «anomalia rilevata dai sensibilissimi sistemi di monitoraggio. È però bastato a far cadere quelle persone che magari non erano ben attaccate ai sostegni nelle carrozze».