Cambiano i testi del Padre Nostro e del Gloria

Piccola rivoluzione in arrivo tra i cattolici. La Cei ha fatto sepere che sono previsti dei cambiamenti per le preghiere del Padre Nostro e il Gloria. I testi delle nuove edizioni devono essere sottoposti alla Santa Sede «per i provvedimenti di competenza, ottenuti i quali andrà in vigore anche la nuova versione del Padre Nostro (che passa da 'non indurci in tentazione' a 'non abbandonarci alla tentazione') e dell'inizio del Gloria (da "pace in terra agli uomini di buona volontà' a 'pace in terra agli uomini amati dal Signore')».