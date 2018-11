Gli studenti napoletani al Mit e la versione del Politecnico di Torino

TORNEO ANCORA ALLE FASI INIZIALI

Tutto è bene quel che finisce bene, si direbbe. E, invece, non è proprio così. Già perché a spezzare il sogno ci ha pensato il Politecnico di Torino. In una nota l'ateneo fa un poco di chiarezza relativamente al battage mediatico che si è alzato intorno alla vicenda. «In riferimento agli articoli di stampa pubblicati in questi giorni e alla conseguente gara di solidarietà per gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale Righi di Napoli finalizzata alla partecipazione alla finale del campionato Zero Robotics #mandiamolialMIT,», si legge nel comunicato, «il Politecnico di Torino, coordinatore del torneo europeo della Zero Robotics Competition, nella persona del prof. Leonardo Reyneri, specifica quanto segue». E qui cominciano i dolori. Perché in primo luogo, sottolinea Reyneri, «i vincitori del torneo 2018 non sono ancora stati decretati». Zero Robotics, viene spiegato, «è un torneo tra studenti delle scuole superiori di tutto il mondo che si sfidano, suddivisi in tre aree geografiche (Europa+Federazione Russa, Americhe, Australia), nella programmazione degli SPHERES, piccoli satelliti sferici ospitati all'interno della Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Il torneo di quest’anno è ancora alle fasi iniziali e la classifica (http://zerorobotics.mit.edu/tournaments/32/rank/126/0/) viene aggiornata in tempo reale seguendo i risultati dei successivi step della gara, fino alle fasi finali; i vincitori saranno decretati a metà gennaio 2019». Dunque nessuna scuola è arrivata alla "finalissima". «Tutte le 84 squadre attualmente in classifica sono quindi ancora in gara e non è possibile sapere ora chi parteciperà alla finale e ancor meno chi vincerà».

PER GLI EUROPEI LA FINALE È AD ALICANTE

Ma non è finita. Perché «la finale per le squadre europee si svolgerà ad Alicante» e cioè in Spagna, non al celebre istituto del Massachusetts. «La finale vera e propria della competizione internazionale si svolge per tutti i partecipanti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, in orbita terrestre», sottolinea la nota; «le finali vengono però trasmesse in diretta e tutti i concorrenti possono assistere da terra alle prove della gara in tre location definite: per le squadre europee e russe la finale di quest’anno è prevista ad Alicante (Spagna), per gli americani al MIT di Boston e a Sidney per l’Australia. Anche per l’anno precedente le finali per le squadre europee e russe si sono svolte in Europa, e in particolare a Torino. C’è la possibilità di assistere alle finali anche dalla sede del MIT, dove si svolge la finale a terra per le squadre americane, cosa che in passato alcune scuole anche italiane hanno fatto su base puramente volontaristica e reperendo autonomamente i fondi, in modo indipendente rispetto al concorso Zero Robotics». Riassumendo: non solo il team napoletano non è ancora in finale (ci auguriamo che ci arrivi naturalmente), ma in caso dovrebbe volare in Spagna, non Oltreoceano. La trasferta al Mit, insomma non è necessaria.