Ostetrica licenziata dopo essersi rifiutata di vaccinarsi

Perdere il lavoro per estremismi da no vax. Un'ostetrica in servizio all'ospedale di Macerata è stata licenziata dopo avere rifiutato più volte di vaccinarsi, nonostante fosse una condizione richiesta per svolgere le sue mansioni. Come ha riferito il Corriere Adriatico, il direttore dell'Area Vasta 3 Alessandro Maccioni ha firmato la determina per il licenziamento per giusta causa e senza preavviso dell'ostetrica. Dovrebbe essere il primo caso in Italia di applicazione di questa normativa.

OBBLIGO VACCINALE PER GLI OPERATORI SANITARI

Maccioni ha spiegato all'Ansa: «Dispiace che sia andata a finire così, né io né i miei collaboratori siano contenti quando si firma un provvedimento del genere, ma la storia andava avanti da mesi, più volte ci sono stati incontri e colloqui». La determina «doveva essere firmata un mese fa, poi abbiamo deciso di aspettare altri 20 giorni». Che però non sono serviti a convincere l'ostetrica. Maccioni ha citato una serie di norme nazionali e regionali alla base dell'obbligo vaccinale con 10 tipologie di vaccini per operatori sanitari in determinati reparti, tra cui appunto ostetricia e ginecologia, così come per la fascia di età da zero a 16 anni.

LA DONNA SI È RIVOLTA A UN AVVOCATO

La Regione Marche e l'Asur (Azienda sanitaria unica regionale) hanno avviato un monitoraggio sull'immunizzazione degli operatori con marker, da cui è emersa la posizione dell'operatrice sanitaria. «La nostra linea è di far rispettare questo obbligo», ha detto il direttore dell'Area vasta maceratese, «siamo disposti a dare flessibilità sui tempi. Ma l'obbligo va rispettato». Intanto l'ostetrica si è rivolta a un avvocato.