La storia dell'infanticidio-suicidio ad Aosta

Infanticidio-suicidio ad Aosta. Una donna di 48 anni, Marisa Charrère, ha ammazzato - in base ai primi rilievi della polizia - i figli di sette e nove anni e poi si è tolta la vita. È accaduto nella notte tra giovedì 15 novembre 2018 e venerdì 16 in un'abitazione nel centro di Aymavilles, paese a pochi chilometri da Aosta. Secondo la polizia la donna, infermiera all'ospedale di Aosta, ha praticato ai due bambini una iniezione letale composta da un cocktail di farmaci portato a casa dall'ospedale in cui lavorava. Il medico legale Mirella Gherardi di Aosta deve effettuare le autopsie sui tre corpi.