Dove sono gli inceneritori in Italia

Il governo M5s-Lega va in fumo sugli inceneritori. Dopo lo scontro a distanza tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla situazione rifiuti in Campania, la querelle si è allergata. Il presidente della Camera pentastellato Roberto Fico venerdì 16 novembre ha ribadito lo «stop agli inceneritori», mentre il vicepremier leghista ha ribadito stizzito che «chi dice sempre no provoca i roghi». Ma, al di là della Campania, quanti e dove sono gli impianti per l'incenerimento in Italia?