Maltempo, arriva il gelo: temperature in calo di 12 gradi

si è fatto attendere ma ora l'ondata di gelo. Colpa di un'ondata di aria fredda dalla Russia che sta investendo l'Italia e continuerà a farlo anche nei prossimi giorni: così il terzo weekend di novembre avrà connotati decisamente invernali. Dopo il clima mite degli ultimi giorni venerdì 16 novembre è iniziato un calo termico che interesserà tutto il Paese, in particolare al Nord: sabato 17 sono previste precipitazioni significative al Sud, sulla Sardegna tirrenica e localmente sui versanti più esposti dell’Appennino e delle Alpi piemontesi, con nevicate anche a quote molto basse sul Nordovest.

IL TERMOMETRO IN CALO DI 12 GRADI

Il tempo è atteso in peggioramento anche sulle regioni adriatiche con qualche pioggia o nevicata a 1.200 metri, mentre in Sicilia un ciclone nordafricano in avvicinamento all'isola potrebbe provocare nubifragi sul catanese. Le temperature sono attese in diminuzione di 12°C, un vero e proprio crollo termico e di giorno si assesteranno attorno ai 10°C al Nord e fino a 15°C al Centro-Sud, valori sotto i 7°C invece di notte al Centro-Nord. Ma il freddo continuerà ed anzi si accentuerà nella prossima settimana quando la neve potrebbe cadere fino in pianura, almeno al Nord e di giorno non si supereranno i 6°C con gelate notturne fino in pianura.