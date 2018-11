Marco Travaglio deve altri 50 mila euro a Tiziano Renzi

Il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio è stato condannato per la seconda volta per diffamazione nei confronti di Tiziano Renzi, a causa di un intervento televisivo ritenuto lesivo della sua reputazione. Per questo il giornalista dovrà pagare 50 mila euro. La condanna si riferisce a un’ospitata televisiva su Otto e mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7. Il 22 ottobre scorso Travaglio, l’editore del Fatto e la giornalista Gaia Scacciavillani erano stati condannati per una serie di articoli sul quotidiano. Il giudice di primo grado aveva liquidato in quell’occasione una somma totale di 95 mila euro da ripartire tra giornalista, direttore ed editore. Su Facebook Matteo Renzi ha scritto: «Bisogna sopportare le ingiustizie, le falsità e le diffamazioni, perché prima o poi la verità arriva e il tempo è galantuomo. Ci sono dei giudici in Italia, bisogna saper aspettare. Ci hanno rovesciato un mare di fango addosso, nessun risarcimento ci ridarà quello che abbiamo sofferto, ma la verità è più forte delle menzogne. Adesso sono solo curioso di vedere come i tg daranno la notizia».