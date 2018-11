Parigi si è schierata con Mimmo Lucano

Per Mimmo Lucano e il suo progetto di accoglienza e integrazione a Riace ora arriva anche il sostegno internazionale. In una delibera approvata dalla giunta comunale di Parigi viene espresso massimo sostegno a Lucano: «La decisione della giustizia italiana di sospendere il sindaco di Riace dal suo incarico di sindaco è una decisione politica inaccettabile». Il Comune parigino ha espresso quindi l'auspicio che la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, inviti Lucano in città «a testimonianza del sostegno della città di Parigi».

APPELLO ALLA SINDACA PER SCRIVERE ALL'AMBASCIATA ITALIANA

Nel documento, la giunta parigina plaude alle «eccezionali azioni di solidarietà realizzate da Domenico Lucano» nell'accoglienza dei migranti. «Attraverso queste azioni», ha scritto ancora la città legata a Roma da uno storico gemellaggio esclusivo, «il sindaco di Riace ha dimostrato che una tale politica è possibile a livello comunale e che è compatibile con il rispetto, la dignità e il benessere dei suoi abitanti». Nel testo, si invita inoltre la sindaca parigina, Anne Hidalgo, a «scrivere all'Ambasciata della Repubblica italiana per condividere la preoccupazione del Consiglio di Parigi rispetto al trattamento subito da Domenico Lucano». Alla prima cittadina di Parigi viene anche chiesto di «rivolgersi ai propri omologhi sindaci italiani» per riaffermare «la necessaria protezione dei rappresentanti locali e testimoniare solidarietà al sindaco di Riace». L'iniziativa di sostegno a Mimmo Lucano è stata promossa dai gruppi Communistes-Front de Gauche, Groupe écologiste (Gep) e Génération.s. Ora l'approvazione di definitiva versione del testo in consiglio comunale.

INDAGATO PER FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE

Lo scorso 2 ottobre il primo cittadino della cittadina calabrese era finito ai domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il 16 gli era stata poi modificata la misura cautelare con il divieto di dimora imposto dal Tribunale del Riesame. La procura della Repubblica di Locri, in una nota diramata all'inizio di ottobre, parlava di «favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti».

INDAGINI DELLA PROCURA DI LOCRI

La misura cautelare era arrivata come epilogo di approfondite indagini, coordinate e dirette dalla procura di Locri, svolte in merito alla gestione dei finanziamenti erogati dal ministero dell'Interno e dalla prefettura di Reggio Calabria al Comune di Riace per l'accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo politico. A detta del Gip, tuttavia, le contestazioni più gravi mosse al sindaco (concussione, malversazione, truffa ai danni dello Stato) non hanno ragion d'essere perché «il diffuso malcostume emerso nel corso delle indagini non si è tradotto in alcuna delle ipotesi delittuose ipotizzate». La gestione dei fondi, insomma, sarà stata magari disordinata e superficiale, ma nessuno ha intascato un centesimo.