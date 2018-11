La mappa delle manifestazioni degli studenti città per città

Per Alessio Bottalico, Coordinatore nazionale di Link Coordinamento Universitario, «dal Ministro Di Maio abbiamo ricevuto solo promesse: sull'Università e sul diritto allo studio nella Legge di Stabilità non c'è un euro in più. Lo ripetiamo ormai da mesi, senza investimenti, anche quest'anno l'emergenza degli idonei non beneficiari è dietro».

FLASH MOB A MONTECITORIO

«Giù la maschera. Lo grideremo oggi da Roma a Venezia, da Firenze a Cagliari, da Bologna a Messina, come Rete e Udu, nelle piazze di tutta Italia. Indosseremo nuovamente le maschere di Dalì, perché noi, la maschera, non abbiamo paura di toglierla: siamo studenti e chiediamo che si smetta di giocare col nostro futuro», spiega Giammarco Manfreda, Coordinatore Nazionale della Rete degli Studenti Medi. Gli studenti della Rete degli Studenti Medi e dell'Unione degli Universitari hanno poi in programma un flash mob alle 15:30 in Piazza Montecitorio.