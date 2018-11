Sequestri e tre indagati per il Tap

IL SINDACO AVEVA VIETATO IL PRELIEVO D'ACQUA DAI POZZI

Questo nuovo filone dell'inchiesta nasce dopo che il sindaco di Melendugno, Marco Potì, nel luglio scorso, aveva emesso una ordinanza di divieto di prelievo dell'acqua dai pozzi dell'area del cantiere, in località San Basilio, per l'accertato sforamento dei limiti di alcune sostanze pericolose (manganese, nichel, arsenico e cromo esavalente), la cui presenza era stata riscontrata in quantitativi superiori alla norma, così come si evinceva dai regolari controlli effettuati da Tap. L'azienda - sempre secondo quanto veniva sottolineato nell'ordinanza del sindaco - non avrebbe impermeabilizzato l'area di cantiere come previsto nella prescrizione A36 e A55 della Via, causando la dispersione in falda delle sostanze pericolose. Potì emise l'ordinanza di divieto di prelievo di acqua dai pozzi per superamento dei limiti di alcune sostanze pericolose come nichel, cromo e arsenico, vanadio e manganese la cui presenza era stata riscontrata in quantitativi superiori alla norma, in alcuni casi anche di cinque volte. Il divieto prevedeva una validità di 30 giorni a decorrere dal 24 luglio e, comunque, «fino alle determinazioni che saranno assunte di concerto con le competenti altre autorità». Il primo cittadino aveva anche disposto l'immediata sospensione di ogni attività presso il cantiere di San Basilio dove è stato realizzato il pozzo di spinta del gasdotto. Lavori che restano bloccati, così come deciso il 15 novembre dal Tar Lazio, che si è pronunciato sull'impugnazione che il Consorzio aveva prodotto per l'annullamento, previa sospensiva cautelare, dell'ordinanza del 24 luglio 2018 emessa dal sindaco di Melendugno.