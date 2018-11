Scossa di terremoto in provincia di Rimini

PER IL MOMENTO NON SI SEGNALANO DANNI A PERSONE O COSE

Tante le telefonate ai Vigili del Fuoco di Rimini, ma finora non si registrano danni a persone o immobili. Conferme arrivate anche dal Dipartimento della Protezione civile, la cui Sala Situaione Italia si è subito messa in contatto con le strutture locali del Sistema nazionale di protezione civile. A seguito della scossa la circolazione ferroviaria è stata sospesa in via precauzionale tra Rimini e Cesenatico sulla linea Rimini-Ravenna e tra Cesena e Riccione sulla linea Bologna-Ancona per consentire la verifica dello stato dell'infrastruttura da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Lo scrive, sul suo sito, Trenitalia secondo cui non vi è alcun treno fermo in linea.