Il lavoratore licenziato per il Parkinson è stato riassunto

«Sono sereno e soddisfatto», ha raccontato il 60enne, che era rimasto disoccupato a meno di due anni dalla pensione, «È stata una battaglia a volte durissima, ma l'ho fatto anche per quelli che, come me, stanno soffrendo di una malattia così debilitante». Il reintegro, ordinato a luglio dal giudice, è stato siglato solo nel pomeriggio 19. La Teknoservice aveva annunciato ricorso in appello, pur di non riassumere il netturbino nella propria unità operativa di Castellamonte. Poi è tornata sui propri passi, garantendo all'operaio anche un risarcimento e la copertura delle spese legali.

LICENZIAMENTO NEL FEBBRAIO DEL 2017

Una vicenda iniziata nell'autunno 2014, quando il 60enne era impiegato come «autista raccoglitore». È allora che Minutiello scoprì la malattia. Un calvario di due anni e mezzo, durante i quali la Teknoservice lo ha spostato in diverse mansioni, fino al licenziamento del febbraio 2017. Il 60enne, tramite l'avvocato Silvia Ingegneri, ha subito impugnato il provvedimento. I responsabili della ditta sostennero di essere stati costretti al licenziamento nell'impossibilità di «reperire un'altra mansione compatibile con le condizioni di salute di Minutiello».

PER IL GIUDICE NON C'ERA GIUSTA CAUSA

Di diverso avviso il giudice Matteo Buffoni che, prendendo spunto dai verbali di Arpa e Asl, redatti in occasione di alcune ispezioni alla Teknoservice, ha sottolineato nella sentenza che l'azienda avrebbe potuto adottare degli «accomodamenti ragionevoli», ovvero adibire il 60enne ad altre mansioni. Il tutto per evitare di arrivare al licenziamento. Per il giudice, non c'era giusta causa del togliere il lavoro ad un malato di Parkinson.