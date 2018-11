Le previsioni meteo per lunedì 19 novembre 2018

NUVOLE SU TUTTA ITALIA

Lunedì nuvole su tutta Italia, con poche temporanee schiarite sul versante occidentale della Penisola. Piogge sparse su estremo Nord-Ovest (con neve oltre 400-500 metri), Bassa Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Gargano, Campania, Basilicata, Calabria e Isole. Sul Nord-Ovest neve dai 600-700 metri. Temperature in calo, massime tra 4 e 8 gradi. Al Centro temperature stabili, massime tra 8 e 11 gradi. Al Sud temperature in aumento, massime tra 15 e 19 gradi. In serata, tuttavia, le piogge si estenderanno praticamente a tutta l’Italia e saranno anche di forte intensità in Campania, Lazio e Sardegna, accompagnate da nevicate fino a quote molto basse sulle zone alpine e sul Piemonte occidentale.

ALLERTA ARANCIONE IN SARDEGNA

Con l'ultimo bollettino diramato dalla Protezione civile della Sardegna il livello di criticità è passato da ordinario (giallo) a moderato (arancione). Il rischio idrogeologico, dovuto a precipitazioni anche a carattere temporalesco, è partito dalle prime ore di lunedì 19 e durerà fino alla mezzanotte. In particolare le zone interessate da questa nuova allerta sono l'Iglesiente, il Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, il Tirso, la Gallura e il Logudoro. Contestualmente è stata prorogata l'allerta gialla, sempre fino alla mezzanotte di lunedì, nel territorio del Flumendosa-Flumineddu, nella Sardegna Sud-Oorientale. Si prevedono venti forti di burrasca e temporali, in estensione dal pomeriggio su Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, specie sui settori occidentali.

TRE ALPINISTI DISPERSI IN PROVINCIA DI UDINE

Tre alpinisti veneti sono bloccati dal pomeriggio del 18 novembre sulla Cima Strugova, nelle Alpi Giulie Occidentali, nella zona di Tarvisio in provincia di Udine. I tecnici del soccorso alpino e speleologico della stazione di Cave del Predil stanno tentando di raggiungerli. L'intervento di soccorso è complicato dal maltempo. Domenica sulla zona ha iniziato a nevicare e la visibilità è ridotta dalle nubi basse. Le temperature sono scese attorno ai -10 gradi e il maltempo impedisce anche l'uso dell'elicottero. Una squadra di quattro persone sta cercando di avvicinarsi attraverso la Cresta delle Ponze, dal Rifugio Zacchi. Altri percorsi sono impraticabili.