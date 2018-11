Trombe d'aria e piogge nel Centro Sud

SITUAZIONE CRITICA IN SALENTO

Situazione critica anche in Salento dove un'automotrice (littorina) delle Ferrovie Sud-Est è rimasta bloccata tra Parabita e Tuglie, dopo essersi scontrata con un grosso tronco di pino secolare scaraventato sui binari dalla tromba d'aria mista a pioggia che si è abbattuta dalle prime ore del mattino nella zona. A bordo del treno non c'erano passeggeri e il conducente non è rimasto ferito. Ferrovie Sud-Est ha disposto per tutta la giornata un servizio di bus sostitutivi sulla tratta Parabita-Tuglie, lungo la linea ferroviaria Nardò-Casarano. Sempre in zona, sulla strada provinciale 361 che collega Collepasso a Parabita, il vento ha divelto le sbarre di un passaggio a livello. Molti ulivi, invece, sono stati sradicati tra Galatina e la frazione di Noha. Danni anche ad Alezio e alla periferia di Cavallino nella zona del parco commerciale.

UN FERITO A CASARANO

Una seconda tromba d'aria si è abbattuta invece tra Taurisano, Casarano e Ugento. Il forte vento ha provocato danni a strutture e un uomo è rimasto ferito, riportando la frattura di una gamba. Si tratta del titolare di un'azienda di manufatti in cemento che si trova sulla strada che collega Taurisano a Casarano. Il 33enne si trovava con sua moglie, incinta, nel gabbiotto in legno dell'azienda quando la forza del vento ha sradicato con violenza la struttura. La donna non sarebbe rimasta ferita: è stata portata all'ospedale di Tricase per accertamenti. La tromba d'aria ha scoperchiato anche un autosalone senza causare feriti. In questo momento la strada provinciale che collega Taurisano a Casarano è chiusa al traffico veicolare per la caduta di numerosi alberi.