La nave Aquarius è stata sequestrata dalla procura di Catania

Medici senza frontiere è indagata perché considerata dagli inquirenti "produttrice" dei rifiuti smaltiti illecitamente. L'inchiesta riguarda sia la Aquarius, per il periodo da gennaio 2017 a maggio 2018, sia la Vos Prudence, nave utilizzata dalla Ong da marzo 2017 a luglio 2017. Sotto inchiesta, con l'accusa di traffico illecito di rifiuti, sono finiti anche il Centro operativo di Amsterdam che gestiva l'Aquarius e il Centro operativo di Bruxelles, che invece gestiva la Vos Prudence. I due Centri hanno personalità giuridica e autonomia organizzativa e rispondono in base alla legge italiana sulla responsabilità amministrativa degli enti.

COINVOLTI 11 PORTI ITALIANI

Gli indagati sono complessivamente 24. Secondo l'accusa i soggetti coinvolti avrebbero «sistematicamente condiviso, pianificato ed eseguito» lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi «derivanti dalle attività di soccorso dei migranti» e conferiti in modo indifferenziato in 11 porti: Trapani, Pozzallo, Augusta, Catania e Messina in Sicilia, Vibo Valentia, Reggio Calabria e Corigliano Calabro in Calabria, Napoli e Salerno in Campania, Brindisi in Puglia. La procura di Catania indica tra i rifiuti smaltiti in maniera irregolare «gli indumenti contaminati indossati dagli extracomunitari», gli scarti alimentari e quelli derivanti dall'assistenza medica prestata a bordo.

INDAGATI IL COMANDANTE TALANIN E IL PRIMO UFFICIALI YURCHENKO

Secondo gli inquirenti i due agenti marittimi indagati, Francesco Gianino e Giovanni Ivan Romeo, concordavano «sistematicamente» lo smaltimento illegale dei rifiuti con il personale di Medici senza frontiere. Sotto inchiesta ci sono il comandante e il primo ufficiale dell'Aquarius, il russo Evgenii Talanin e l'ucraino Oleksandr Yurchenko. A questi si aggiungono altri otto membri della Ong: il vice capo missione Italia di Msf Belgio, Michele Trainiti, il vice coordinatore nazionale e addetta all'approvvigionamento della missione Italia di Msf Belgio Cristina Lomi, l'ufficiale di collegamento Marco Ottaviano, i coordinatori del progetto Sar Aquarius di Msf Olanda, Aloys Vimard e Marcella Kraaij, il coordinatore logistico di Aquarius Joachim Tisch, il delegato alla logistica a bordo Martinus Taminiau e il coordinatore del progetto a bordo, Nicholas Romaniuk.