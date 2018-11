Blitz a Roma per demolire le villette del clan Casamonica

Operazione di polizia contro otto villette del clan Casamonica nella periferia di Roma, in via del Quadraro. Dall'alba del 20 novembre è in corso la demolizione degli stabili riconducibili alla famiglia. Presente anche il sindaco di Roma, Virginia Raggi: «Quella di oggi è una giornata storica per la città di Roma e per i romani. Mettiamo fine a anni di illegalità e inviamo un segnale forte alla criminalità e al clan Casamonica, sgomberando e abbattendo otto villette abusive nella periferia est di Roma. L'amministrazione si è impegnata come mai è successo nella sua storia recente: per 10 mesi abbiamo pianificato questa operazione che vede l'impegno di ben 600 uomini della Polizia Locale» ha spiegato.