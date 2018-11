L'immobiliarista Sergio Scarpellini è morto

Si è spento questa notte a Roma dopo una lunga malattia l'immobiliarista Sergio Scarpellini, aveva 81 anni. Il costruttore era attualmente sotto processo per corruzione in una vicenda che coinvolge anche l'ex capo del personale del Comune di Roma Raffaele Marra. La sua posizione era stata stralciata a causa delle gravi condizioni di salute. Era titolare della società Milano 90 ed era uno dei più noti immobiliaristi di Roma. Sono un imprenditore da larghe intese», aveva detto in un'intervista al Fatto Quotidiano. Larghe intese che spesso sfociavano in affari d'oro con Montecitorio, Palazzo Madama e Campidoglio, ai quali affittava proprio attraverso Milano 90 immobili a prezzi considerati esorbitanti, incassando in tre lustri 600 milioni di euro da Camera e Senato. In più per anni il Comune di Roma gli ha versato 15 milioni di euro l'anno.

L'INDAGINE DELLA GDF E IL SEQUESTRO DI 10 MILIONI

Questi milioni fecero gridare allo scandalo lo stesso Movimento 5 Stelle che nel 2013 intraprese una forte battaglia parlamentare. La protesta portò all'approvazione di un emendamento che consentiva alle pubbliche amministrazioni la rescissione anticipata dei contratti di affitto. In questo contesto la stessa Milano 90 finì sotto la lente d'ingrandimento della Guardia di Finanza per evasione dell'Iva e che sequestrò alla srl milioni di euro.

IL LITIGIO CON IL PARLAMENTO

Da quel momento inizia la parabola discendente di Scarpellini. Nel 2015 la Camera dichiara chiuso il rapporto con la società Milano 90 perché Scarpellini ha rifiutato la valutazione del canone di affitto fatta dall'Agenzia del Demanio, inferiore del 57% rispetto alla richiesta del locatore. Da li inizia un lungo braccio di ferro fra Milano 90 e la Camera che si conclude con la fine del rapporto con Scarpellini.

LE ULTIME TRANSIZIONI

A febbraio 2016 passano di mano alcune delle proprietà di prestigio della società di Scarpellini come una serie di palazzi storici a Roma, in particolare 8 immobili di valore nel centro, tra i quali Palazzo Marini, fino a pochi mesi prima affittato dalla Camera dei deputati, per una transizione di 750 milioni di euro.