Al Black Friday è scontato anche il funerale

«Acquista oggi il tuo funerale scontato e muori quando vuoi. È l'insolito slogan che campeggia nella campagna pubblicitaria con la quale un'agenzia funebre di Cologno Monzese ha promosso uno speciale sconto sulle esquie "deluxe" proposte in occasione del Black Friday. Nei giorni in cui quasi nessun è esente dalle offerte speciali sui suoi prodotti anche l'Outlet del funerale ha deciso di sorprendere con la sua iniziativa.

UNO SCONTO DA UTILIZZARE IL PIÙ TARDI POSSIBILE

Si tratta, come precisato anche nello slogan, di «un investimento per il futuro»: comprare il pacchetto funebre oggi a prezzo ridotto e usufruirne quando se ne avrà bisogno, si spera il più tardi possibile. L'offerta consiste in uno sconto del 20% che fa scendere il costo del cosidetto pacchetto funerale elegante, con la possibilità di scegliere tra inumazione e cremazione, da 2.499 a 1.999 euro, a cui nel caso di tumulazione si dovranno aggiungere 400 euro.

«ANCHE IL SETTORE FUNEBRE DEVE STARE AL PASSO COI TEMPI»

«Anche noi, come tutte le grandi aziende, abbiamo deciso di applicare una tariffazione speciale per la clientela che acquisterà il funerale pacchetto elegante nella giornata di venerdì», ha spiegato il direttore tecnico Rossella Dell'Oca. «settore funebre deve rimanere al passo con i tempi, noi proviamo ad anticiparli». Così, chi volesse portarsi avanti, invece di investire nell'ennesimo abito comprato in sconto, che rischia di restare chiuso nell'armadio, può acquistare, risparmiando, un prodotto che sicuramente (in futuro) utilizzerà.