«La documentazione in nostro possesso non lascia dubbi», fa sapere l’avvocato Scarlassara, «la Sorin più di tre anni fa aveva avvertito che la macchina doveva essere sanificata prima di utilizzarla per gli interventi. Per verificarlo basta entrare sul sito dell’azienda dove i fatti sono riportati chiaramente». Per igienizzare il dispositivo era sufficiente impiegare un disinfettante come il Puristeril Plus, ma l’operazione doveva svolgersi in un ambiente ventilato e sotto una cappa aspirante non presente nel gruppo operatorio né negli ambienti limitrofi dell’ospedale vicentino.