È iniziata la demolizione delle ville abusive dei Casamonica

Al via la demolizione della prima delle otto villette abusive di alcuni esponenti dei Casamonica a Roma. La ruspa è entrata in azione alla presenza della sindaca Virginia Raggi, che ha voluto assistere all'inizio delle operazioni. L'avvocato delle famiglie sgomberate, Tiziano Gizzi, ha spiegato: «Sto effettuando alcune verifiche per accertare se ci sono i termini per impugnare l'ingiunzione di demolizione. L'ordinanza di sgombero risale al 1997 e quindi sono scaduti i termini per un ricorso di tipo amministrativo». Mentre Luciano Casamonica si è lamentato: «Non ci hanno detto nulla, non ci aspettavamo di essere sgomberati e non sappiamo dove andare. Stanotte abbiamo dormito in macchina con dieci bambini. Qui vivono mia nipote, mio figlio, sono con loro da ieri per aiutarli. C'è anche una mia nipotina malata che è uscita pochi giorni fa dall'ospedale e ha bisogno di cure. Stavamo qui da 50 anni, non capisco perché hanno sgomberato tutto così senza preavviso».