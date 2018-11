Chi è il presunto lupo solitario dell'Isis arrestato a Milano

Un ragazzo sospettato di essere un "lupo solitario" affiliato all'Isis è stato arrestato il 21 novembre, in un blitz antiterrorismo condotto dalla polizia a Milano. Si tratta di un egiziano di 22 anni, bloccato in piena notte dagli uomini del Nocs. Il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari de L'Aquila, città da dove è partita l'indagine; l'accusa ipotizzata nei confronti dell'egiziano è associazione con finalità di terrorismo internazionale e istigazione e apologia del terrorismo.