I primi esami: «Le ossa trovate non sono di Orlandi o Gregori»

Le ossa trovate nella sede della Nunziatura Apostolica a Roma risalirebbero a oltre 100 anni fa. Lo fa sapere La Stampa. Questo quanto è emerso dai primi accertamenti che sembrano dunque allontanare l’ipotesi iniziale di un collegamento tra i reperti e le due giovani scomparse nel 1983 e mai più ritrovate: Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. I resti saranno sottoposti all'esame del carbonio 14 al fine di individuare con esattezza l'epoca a cui risalgono. Gli esami per datare le ossa inizieranno il prossimo 30 novembre, presso laboratori specializzati a Caserta. Sulla vicenda in Procura è aperto un fascicolo in cui si ipotizza il reato di omicidio.

GLI ORLANDI NOMINANO IL CONSULENTE DEL CASO YARA

Un super esperto, ex dei Ris e in passato alle prese con il dna di 'Ignoto 1' per l'omicidio di Yara, è ora al servizio della famiglia di Emanuela. L'obiettivo è sciogliere qualsiasi dubbio dei parenti della ragazza, scomparsa 35 anni fa, in merito all'identità delle ossa ritrovate nella dependance della Nunziatura. Giorgio Portera, ex ufficiale del Ris dei Carabinieri e responsabile del Laboratorio di genetica della Fondazione Filarete dell'Università di Milano, è il consulente tecnico di parte nominato dalla famiglia della Orlandi.