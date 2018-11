Mantova, padre dà fuoco alla casa: morto figlio di 11 anni

Un uomo ha dato fuoco alla sua casa con dentro il figlio di 11 anni a Sabbioneta, in provincia di Mantova. I medici del 118 e i vigili del fuoco sono riusciti a estrarre il bambino dall'abitazione in fiamme. Il piccolo era in arresto cardiaco ed è stato rianimato, ma trasportato d'urgenza all'ospedale di Oglio Po è deceduto. In base alle prime informazioni disponibili, la madre del bambino stava rincasando dopo aver portato altri suoi due figli ad attività pomeridiane. Ha visto il marito uscire di casa e salire a bordo di un'auto, con la quale ha speronato la sua. L'uomo è stato arrestato in un bar di Casalmaggiore dagli agenti della polizia stradale di Cremona. Aveva ricevuto pochi giorni fa il divieto di avvicinarsi alla casa familiare per diversi episodi di maltrattamento. Sulla vicenda indaga la procura di Mantova.