Un gommone con oltre 100 migranti è naufragato nel Mediterraneo

«Abbiamo ricevuto una prima segnalazione attorno alle 16» ha spiegato Fratoianni, «parlava di un gommone in difficoltà e forniva delle coordinate. Le imbarcazioni Ong si sono dirette verso la zona segnalata, hanno informato il centro di coordinamento di Roma (Imrcc) e hanno tentato di contattare i libici senza avere risposta«. «Alle 19 è arrivata la nuova segnalazione, è stato di nuovo contattata Roma che ha fatto delle verifiche e ha richiamato la Mare Jonio dicendo che c'era effettivamente una barca in difficoltà ma in un altro punto - spiega ancora Fratoianni- . Da Roma hanno anche detto che il gommone si trovava nei pressi delle piattaforme petrolifere e che si stava dirigendo in zona una motovedetta libica. Sia Open Arms sia Mare Jonio hanno invertito la rotta e stanno andando verso il punto indicato, dove arriveranno in piena notte».