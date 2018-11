Anche le donne disabili sono vittime di violenza

NOI DISABILI PIÙ INDIFESE, ANCHE PSICOLOGICAMENTE

A quante di voi è capitato di essere toccate contro la vostra volontà oppure di aver ricevuto messaggi o inviti sessualmente espliciti non desiderati? Una palpatina al sedere o al seno pare non si neghi a nessuna, e noi donne con disabilità non rappresentiamo un'eccezione. Anche questa è una forma di violenza e non pesa meno delle altre. Per chi riesce ad andare oltre (purtroppo, in questo caso) lo stereotipo che associa le donne con disabilità ad angeli asessuati, compiere abusi e violenze ai loro danni potrebbe essere addirittura più semplice perché, a livello di senso comune, siamo considerate più indifese delle altre. Anche il rapporto di dipendenza che ci lega inevitabilmente agli altri nella vita quotidiana rende più facile approfittare della situazione. Io sono stata toccata dove non avrei voluto proprio da chi mi stava aiutando a camminare ed erano amici di famiglia che conoscevo bene e di cui mi fidavo.

QUANDO IL CAREGIVER DIVENTA CARNEFICE

Forse anche per questo ci risulta così difficile denunciare, soprattutto nel caso in cui l'abusante sia una persona conosciuta e con cui abbiamo una relazione affettiva. In alcuni casi si fatica a credere che l'abuso stia accadendo veramente, come se una parte di noi pensasse: «Mi sto sbagliando! È impossibile che Tizio mi stia volontariamente toccando il seno o si stia strusciando di proposito contro il mio corpo». È difficile ammettere a noi stesse ciò che sta succedendo perché farlo significherebbe automaticamente constatare che la persona di cui ci fidavamo e ci affidavamo per essere aiutate in realtà ci sta facendo del male. In altre situazioni, quando chi maltratta è il caregiver della vittima, una delle motivazioni che spingono la donna a non sporgere denuncia potrebbe essere il timore di perdere un punto di riferimento importante per il conseguimento della sua autonomia e indipendenza, anche economica.

COME INTERROMPERE LA SPIRALE DI VIOLENZA

Le vittime con una disabilità cognitiva hanno spesso delle difficoltà a comunicare e raccontare il loro vissuto, oppure non ne sono pienamente consce. In questo senso vanno sicuramente incentivati tutti quei progetti di informazione alla salute ed educazione sessuale che aiutano lo sviluppo della consapevolezza e della capacità di distinguere tra le attenzioni salutari e quelle dannose. Ma chi invece si rende conto di essere vittima di violenza o riconosce che un'altra donna lo è, deve assolutamente denunciarlo. Donne, denunciate chi vi fa del male e abusa del vostro corpo e della vostra mente! Non abbiate paura di farlo! Dobbiamo dire «basta» e interrompere la spirale di violenza in cui siamo state intrappolate per troppo tempo! Nessuno - e di sicuro non i nostri carnefici - si prenderà cura della nostra salute fisica e psicologica, se non saremo noi per prime a interessarcene.