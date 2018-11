Michele Bravi coinvolto in un incidente mortale a Milano

ANNULLATE LE DATE DI MILANO E ROMA

Annullati i concerti di Milano e Roma intitolati Piano B (A night with Michele Bravi) andati sold out. Pertanto saltano le date delle 17 e delle 21 di domenica 25 novembre al Teatro Principe di Milano e quella delle 21 di mercoledì 28 novembre al Largo Venue di Roma. I biglietti verranno rimborsati nei punti vendita TicketOne ed esclusivamente nel punto vendita in cui è stato effettuato l'acquisto entro e non oltre sabato 15 dicembre e altrettanto per chi ha acquistato sul sito o con altre modalità.