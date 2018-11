Per i pm l'Hotel Rigopiano non doveva essere costruito

I carabinieri forestali di Pescara stanno notificando a 25 indagati l'avviso di chiusura delle indagini per il disastro dell'Hotel Rigopiano, travolto da una valanga il 18 gennaio 2017. Nella tragedia persero la vita 29 persone. Sette i reati ipotizzati: disastro colposo, lesioni plurime colpose, omicidio plurimo colposo, falso ideologico, abuso edilizio, omissione d'atti d'ufficio, abuso in atti d'ufficio. Secondo i pm, in particolare, il Comune di Farindola non avrebbe dovuto rilasciare i permessi edilizi che hanno consentito la costruzione della struttura. Inoltre, sempre a giudizio dell'accusa, il piano emergenze del Comune era «totalmente silente in punto di pericolo di valanghe». E qualora il Comune avesse adottato un nuovo piano regolatore, individuando nella località di Rigopiano un sito a rischio, «non sarebbe stato possibile rilasciare i permessi edilizi con conseguente impossibilità edificatoria».