La Spagna ha accusato Italia e Malta di aver rifiutato 12 migranti

Tra Malta, Italia e Spagna è riesplosa la polemica sul fronte migranti. Un peschereccio iberico ha soccorso 12 migranti giovedì scorso a nord della Libia e sta attendendo nel Mediterraneo centrale decisioni su dove sbarcarli da Italia, Malta e Libia. Il ministro degli Esteri di Madrid, Josep Borrell, ha riferito oggi che Italia e Malta hanno rifiutato di accogliere l'imbarcazione perché il soccorso è avvenuto in acque territoriali libiche. A bordo, oltre ai 13 membri dell'equipaggio, ci sono migranti dal Senegal, Mali e Libia, secondo Europa Press.

PASSEGGERI IN BUONE OCCASIONI DI SALUTE

Un medico dell'ong spagnola Open Arms è salito a bordo del peschereccio sabato 24 e ha potuto verificare che tutti i passeggeri sono in buone condizioni di salute. Il fondatore dell'ong, Oscar Camps, ha criticato le trattative in corso per rispedire i migranti in Libia, spiegando che i porti del Paese nordafricano non possono essere considerati sicuri.