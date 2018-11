Le ferrovie russe invece smentiscono che sia stata evacuata la stazione Kievskaya, nel centro della capitale, come invece riportato da alcuni media. Le autorità, ad ogni modo, hanno preso seriamente le telefonate anonime e sono stati comunque pianificati altri controlli delle unità cinofile. L’ultima ondata di terrorismo telefonico in Russia risale all’autunno 2017, precisamente l'11 settembre. In totale, circa 2 milioni di persone furono evacuate da migliaia di centri commerciali, stazioni ferroviarie e altre strutture. In nessun caso, degli oltre 4 mila registrati l'anno passato, gli allarmi bomba si sono poi rivelati reali. Il direttore del Servizio di Sicurezza Federale della Russia, Alexander Bortnikov, rese noto che le chiamate furono effettuate da quattro russi dall'estero e che c'erano complici in Russia. Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa russe, molte delle telefonate che allora annunciavano attentati provenivano dall'Ucraina, dove negli ultimi giorni è tornata la tensione. Alcune di queste furono fatte con messaggi pre-registrati e sistemi di chiamata automatici, che rendono difficile agli inquirenti rintracciare il loro luogo d'origine. L'Fsb, i servizi di sicurezza interni, l'anno scorso aveva annunciato di aver individuato l'origine delle telefonate in Siria, Turchia e Ucraina. E anche nel caso - sostengono fonti a Ria Novosti - le chiamate sarebbero partite «dall'estero».