Batterio killer Chimera, lettera a oltre 10 mila pazienti

Veneto ed Emilia-Romagna continuano a lavorare per risolvere la delicata questione del batterio Chimera che ha provocato la morte di otto persone tra le due regioni. Il 28 novembre, ha scritto Il Giornale di Vicenza, il Gruppo di Lavoro istituito dalla Regione Veneto per la Prevenzione e la gestione delle infezioni da micobatteri non tubercolari in soggetti sottoposti a intervento Cardiochirurgico con impiego di dispositivi per riscaldamento/raffrescamento si è riunito a Padova con il coordinamento della Direzione regionale prevenzione e dell’Unità operativa rischio clinico dell’Azienda Zero.

INDAGINE SUI PAZIENTI DAL 2010 AL 2017

Le due regioni hanno avviato un monitoraggio microbiologico relativo alla contaminazione dei dispositivi. Accanto a questo, seguendo il principio di massima precauzione, è stato deciso l'invio di una nota informativa a tutti i pazienti che si sono sottoposti a interventi di chirurgia cardiaca che sono stati operati con i dispositivi contaminati nel periodo che va dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017, con lo scopo di individuare casi potenzialmente sospetti.

COMUNICAZIONE A OLTRE 10 MILA PERSONE

Secondo una stima i pazienti potenzialmente interessati alla comunicazione sarebbero circa 10 mila. A tutti verrà mandata una lettera con una scheda informativa contenente le informazioni sui sintomi dell'infezione da Mycobacterium chimaera e l’indicazione dei numeri di telefono da chiamare per richiedere eventuali approfondimenti clinici necessari. Solo in Veneto dal 2010 sono stati effettuati 30 mila interventi e dopo la morte dell'anestesista vicentino Paolo Demo sono stati diagnosticati 16 casi di infezione, di cui due con intervento cardiochirurgico eseguito in altre Regioni. L'azienda sanitaria veneta ha anche spiegato che tutti i macchinari per gli interventi degli ospedali veneti sono stati già sostituiti o igienista.