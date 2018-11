Uccide ladro in azienda: indagato per eccesso di legittima difesa

Eccesso di legittima difesa: questo il reato per cui è indagato il titolare di una rivendita di gomme di Monte San Savino (Arezzo) che, intorno alle 4, ha sparato e ucciso uno dei ladri scoperti all'interno della sua azienda dove dormiva dopo aver subito 38 furti in pochi mesi. L'uomo avrebbe raccontato al pm Andrea Clausani di essersi svegliato per i rumori e di aver sparato d'istinto due o tre colpi di pistola. Il 29enne moldavo si è poi accasciato nel cortile dell'azienda. L'altro malvivente è riuscito a fuggire. «È troppo presto per parlare, dobbiamo ancora capire tutto», ha detto l'avvocato Alessandra Cheli, difensore dell'uomo che ha esploso i colpi contro i malviventi. Il suo assistito, già sentito dal pm Andrea Clausani, non è in stato di fermo.

SALVINI: «LA MIA SOLIDARIETÀ AL COMMERCIANTE, CONTI SU DI NOI»

Puntuale è arrivato l'intervento di Matteo Salvini: «Dopo il decreto Sicurezza, arriverà in parlamento la nuova legge sulla legittima difesa. Io sto con chi si difende, entrare con la violenza in casa o nel negozio altrui, di giorno o di notte, legittima l'aggredito a difendere se stesso e la sua famiglia. La mia solidarietà al commerciante toscano, derubato 38 volte in pochi mesi: conti su di noi!».