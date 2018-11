Violenze sui bambini in un asilo di Milano: maestro arrestato

URLA, SPINTONI E CALCI IN TESTA: «IL TUO PAPÀ TE LO DO IO!»

Le immagini delle telecamere mostrano il maestro, un cittadino italiano di 64 anni, che urla contro i bambini, che li allontana «Via Sciò!,.» «Hai finito?», che li tira per le orecchie o li butta a terra, in mezzo ai pianti. In un altra parte del video si vedono chiaramente i bimbi seduti a terra in cerchio e l'uomo dare calci alla testa a uno dei piccoli. Il tutto condito da urla ripetute dell'uomo: «Hai finito?», «Il tuo papà te lo dò io», con seguito di sculacciata, rivolto ad un bambino che per addormentarsi chiedeva del padre, e dal pianto dei bimbi.