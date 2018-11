Scossa di terremoto in provincia di Cosenza

Un terremoto di magnitudo 3.4 è stato registrato intorno alle 14 in provincia di Cosenza. La scossa è stata avvertita in diverse zone della regione anche se per il momento non si registrano danni a persone o cose. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l'epicento sarebbe avvenuto a quattro chilometri da Bisignano e a sei da Luzzi. Sempre secondo l'Invg la profondità dell'evento è stata di circa otto chilometri.