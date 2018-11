Rivoluzione nel conteggio dell'età: si diventa anziani dopo i 75 anni

Dal 30 novembre la popolazione italiana può considerarsi più giovane: si è ufficialmente «anziani» dai 75 anni in su. La svolta è arrivata dal Congresso nazionale della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) che si è tenuto a Roma. «Un 65enne di oggi ha la forma fisica e cognitiva di un 40-45enne di 30 anni fa. E un 75enne quella di un individuo che aveva 55 anni nel 1980», ha spiegato Niccolò Marchionni, professore ordinario dell'Università di Firenze e direttore del dipartimento cardiovascolare dell'Ospedale Careggi.

IN ITALIA ASPETTATIVA DI VITA IN CRESCITA DI 20 ANNI DAL 1900

«Oggi alziamo l'asticella dell'età a una soglia adattata alle attuali aspettative di vita nei Paesi con sviluppo avanzato», ha detto Marchionni. «I dati demografici ci dicono che in Italia l'aspettativa di vita è aumentata di circa 20 anni rispetto alla prima decade del 1900. Non solo, larga parte della popolazione tra i 60 e i 75 anni è in ottima forma e priva di malattie», ha aggiunto, «per l'effetto ritardato dello sviluppo di malattie e dell'età di morte».

ADOTTATO CONCETTO DINAMICO DI ANZIANITÀ

I geriatri insomma hanno lanciato l'adozione di una definizione dinamica del concetto di «anzianità» che si adatti «alle mutate condizioni demografiche ed epidemiologiche. E tenendo contro che scientificamente si è anziani quando si ha un'aspettativa media di vita di dieci anni». Attualmente le indagini statistiche individuano nella media di 85 anni la longevità per le donne, e di 82-83 per gli uomini. «Del resto la realtà è sotto gli occhi di tutti», ha concluso Marchionni, «una persona che ha 65 anni ai giorni nostri non si riesce proprio più a percepirla come 'anziana'».