Morto George H. Bush, la vecchia volpe dei repubblicani

Nell’occasione mostrò tutta la sua maligna scaltrezza da campagna elettorale. Che fosse una vecchia volpe lo si era del resto già capito nello scontro presidenziale del 1984, quando - durante il dibattito televisivo contro la candidata democratica alla vicepresidenza, Geraldine Ferraro - Bush attaccò velenosamente l’inesperienza della sua avversaria, affermando: «Signora Ferraro, mi permetta di aiutarla a capire la differenza tra l’Iran e l’ambasciata in Libano».

SPIETATEZZA DA CAMPAGNA ELETTORALE

La campagna elettorale per le Presidenziali del 1988 fu ancora più dura. Mostrando una lucida (ed efficacissima) spietatezza, riuscì abilmente a far passare Dukakis come un inconcludente radicale di sinistra. Attraverso un forte battage di spot elettorali, lo accusò con successo di essere un anti-americano, pericoloso per l’economia e la sicurezza della nazione. Il candidato democratico, dal canto suo, non fu in grado di replicare a questa perfida tattica e finì per soccombere dopo aver pubblicamente dichiarato che non avrebbe sostenuto la pena di morte neppure per chi avesse ipoteticamente violentato e ucciso sua moglie.

FOCALIZZATO SULLA POLITICA ESTERA

Pur perdendo qualche voto, rispetto ai tempi di Reagan, Bush arrivò così allo Studio ovale, avviando un’amministrazione principalmente focalizzata sulla politica estera. Due le dinamiche che lo occuparono maggiormente: il collasso dell’Unione sovietica e la Guerra del Golfo. In entrambi i casi si trattò di un successo per il presidente che vide la sua popolarità crescere all’inizio degli Anni 90. Eppure non aveva fatto i conti con l’economia.