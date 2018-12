Le lezioni sulla disabilità facciamole fare ai bambini

A volte le persone con disabilità faticano più degli altri a raggiungere i loro obiettivi perché il contesto sociale italiano non è pronto per accoglierle. Nonostante sia «più facile che nel passato, perché ci sono le tecnologie e perché non si viene uccisi come facevano i greci», osserva giustamente Maya, le barriere in Italia non mancano e Sebastiano ci fa notare come il nostro Paese, sotto questo aspetto, sia molto più arretrato rispetto ad altri. A questo proposito mi mostra un video in cui due youtuber, fingendosi disabili, passeggiano per le strade di Lubiana e Milano a bordo di una sedia a rotelle per mostrare le barriere architettoniche con cui si scontra quotidianamente chi per camminare non usa le gambe. «A Lubiana è stata una passeggiata», commenta mio nipote, «praticamente, era tutto supportato: la funivia, le strade, i taxi, i punti informazioni ...era tutto accessibile. A Milano, invece, i tram hanno scalini troppo alti e non ti fanno salire... una persona con disabilità non può fare determinate cose in Italia».

SAPEVATE CHE ESISTE UNA GIORNATA PER I DISABILI?

Solo due dei miei giovanissimi amici, Emma e Nicolai, hanno sentito parlare di questa ricorrenza a scuola. Un vero peccato perché invece penso potrebbe essere una bella occasione per stimolare il dialogo e il confronto rispetto a una realtà vicina a moltissimi dei nostri ragazzi. Sono in tanti, infatti, ad avere compagni con disabilità in classe e purtroppo spesso insieme a loro subiscono le conseguenze di un sistema scolastico che, relativamente all'inclusione, ormai fa acqua da tutte le parti. Nichi non sa precisamente quando ricorra la Giornata ma è assolutamente certo che sia necessaria «per far capire che le persone disabili non sono da sottovalutare...perché sanno fare cose che noi non sappiamo fare». Sarebbe interessante approfondire, chiedendogli di specificare quali siano queste “cose” ma abbiamo deciso di rivelarvelo in un'eventuale prossima puntata, per mantenere alto il livello di suspance. Irina aggiunge che il 3 dicembre è utile per «far riflettere i bambini delle elementari». Cara Iri, speriamo che stimoli qualche “pensierino” anche in noi adulti affinché possiamo collaborare con voi per costruire un mondo più aperto e accessibile a chiunque. Proprio come suggerisce Seba, che pensa che la Giornata internazionale delle persone con disabilità «serva a festeggiare tutte le persone con disabilità e sostenerle facendo progetti per rendere loro la vita più liscia».

QUELLA SOTTILE DIFFERENZA TRA "PER" E "CON"

Non tutti sono sicuri che «sia una bella cosa». Alcuni ritengono che faccia «sentire diversi» perché la concepiscono come una giornata "PER" i disabili, cioè un momento in cui questi ultimi diventano l'oggetto dell'attenzione dei cosiddetti normodotati. Loro invece pensano che sia un'occasione per «ricordarsi che esistono persone con disabilità» e che bisognerebbe collaborare "CON" loro per dar inizio a un cambiamento positivo per tutti. Complimenti, ragazzi, avete riassunto in una frase e senza saperlo 50 anni di storia dei movimenti di attivisti per i diritti delle persone con disabilità. Ascoltando e leggendo i contributi di questi ragazzi io ho trovato il nutrimento che stavo cercando. E voi?