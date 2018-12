Le cose da sapere sulla scossa di terremoto avvertita all'Aquila

Terremoto in centro Italia la mattina del 4 ottobre: una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata dall'Ingv a cinque chilometri da Balsorano (l'Aquila) e Sora (Frosinone). Molta paura per i cittadini della Ciociaria, ma secondo i primi rilievi non si sarebbero registrati danni agli edifici e non si sono feriti. Una scossa, meno forte, è stata avvertita alle 22.19 della sera precedente, questa volta con epicentro tra Picinisco, San Biagio Saracineso, San Donato Valcomino e Settefrati, in Ciociaria, oltre a Civitella Alfedena e Villetta Barrea, in provincia dell'Aquila.