Le cose da sapere sull'esplosione di Modena in via Blasia

Ci sono dei feriti, tra cui anche quattro poliziotti intossicati dal fumo mentre stavano cercando di soccorrere un uomo rimasto gravemente ustionato. Si tratta di un 40enne originario di Torino che abitava nella casa in cui è avvenuta la deflagrazione. Al momento è ricoverato all'ospedale di Baggiovara con ustioni gravi che ricoprono il 90% del suo corpo e per lui è già pronto il suo trasferimento nel Centro grandi ustionati di Parma. Anche una donna, che aveva l'appartamento al piano superiore di quella in cui è avvenuta l'esplosione, è stata soccorsa dai medici. Non è ferita in maniera grave ma sotto choc. Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona e si stanno accertando che la palazzina sia completamente vuota e che nessuna altra persona si trovi all’interno.