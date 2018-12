La nave dei migranti Aquarius costretta allo stop

Aquarius, una delle navi più impegnate nel Mediterraneo per il salvataggio dei migranti, alza bandiera bianca. «Dopo due mesi in porto a Marsiglia senza riuscire a ottenere una bandiera, e mentre uomini, donne e bambini continuano a morire in mare, Msf e SOS Méditerranée sono costrette a chiudere le attività della nave Aquarius» annunciano Medici senza Frontiere, parlando di «una scelta dolorosa, ma purtroppo obbligata, che lascerà nel Mediterraneo più morti evitabili, senza alcun testimone». «In un crescente clima di criminalizzazione dei migranti e di chi li aiuta, si perde di vista il principio stesso di umanità» afferma Claudia Lodesani di MSF. «Finché le persone continueranno a morire in mare o a subire atroci sofferenze in Libia, cercheremo nuovi modi per fornire loro l'assistenza umanitaria e le cure mediche di cui hanno disperatamente bisogno».