Incendio in una palazzina in Via Melzo a Milano

La mattina del 6 dicembre, poco prima delle 8, è scoppiato un incendio in centro a Milano. L'edificio colpito si trova in via Melzo, al civico 10, nella zona di Porta Venezia, a pochi metri da corso Buenos Aires. Sul posto si trovano i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Da quanto riporta La Repubblica Milano, due 60enni sarebbero già state trasportate all'ospedale, le loro condizioni non sarebbero gravi. Un altro anziano è stato soccorso a causa del fumo inalato e dallo spavento. Non si hanno ancora notizie di altre persone coinvolte. Il palazzo di quattro piani è stato completamente evacuato. Non sono ancora note le cause dell'incendio che saranno accertate una volta domate le fiamme. A dare l'allarme ai residenti della via giovedì mattina, sono state le urla di una condomina.

VIA MELZO E VIA LAMBRO CHIUSE AL TRAFFICO

Via Twitter, l'account Infomobilità di Milano, che pubblica avvisi sulla mobilità dalla centrale operativa della polizia, ha informato che via Melzo è stata chiusa al traffico «all'altezza di via Malpighi e via Lambro all'altezza di via Sirtori», per l'intervento dei vigili del fuoco.