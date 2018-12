Tensione in Francia alla vigilia della manifestazione dei gilet gialli

L'ALA MODERATA DEI GILET GIALLI: «TEMIAMO MORTI E FERITI»

Anche tra i gilet gialli c'è preoccupazione. Benjamin Cauchy, uno dei portavoce dei cosiddetti gilet jaunes 'liberi', quelli cioè aperti alla trattativa con il governo e che condannano ogni forma di violenza, ha lanciato un forte appello «alla calma» e a non scendere in piazza a Parigi. «Chiediamo ai francesi di non cadere nella trappola delle violenze», ha spiegato in conferenza stampa, «temiamo che si saranno dei morti e dei feriti. Ci chiediamo quanti morti e feriti ci vorranno prima che Emmanuel Macron ascolti la collera del popolo». Il portavoce dell'ala moderata dei manifestanti ha deplorato che «il governo voglia farci passare per dei casseurs, quando invece non è così. Non abbiamo nessuna voglia di avere dei morti e dei feriti sulla coscienza. Forse lo vuole il presidente... noi certamente no, vogliamo solo che ascolti la rabbia del popolo». Quindi si è rivolto ai gilet gialli affinché non cadano nella «trappola» di andare in corteo a Parigi e la richiesta di «rispettare i beni pubblici» e «le forze dell'ordine». Dinanzi ai microfoni dei principali media francesi, il portavoce ha quindi puntato il dito contro «la strategia del caos» di questi ultimi giorni. «Siamo passati da una contestazione sociale a un inizio di insurrezione», ha detto, invitando nuovamente Macron ad "ascoltare la collera che si propaga ovunque in Francia».