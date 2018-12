Il cordoglio e la rabbia degli artisti per le vittime di Ancona

«Con certe bestie in giro servono servizi d'ordine preparati ed inflessibili: tragedie simili possono e devono essere evitate», ha scritto il rapper Frankie Hi Nrg. Per il cantautore Briga «questo è l'azzeramento della civiltà. L'esaltazione dell'idiozia. Sono addolorato, disgustato e mi sento anche inutile davanti a tutto questo. Siamo arrivati agli sgoccioli, siamo da rifondare». Sullo stesso tenore il messaggio di Giovanni Vernia, dj e conduttore radiofonico: «Morire in discoteca. Nel 2018. Non per un attentato per uno spray urticante. Grande dolore per le sventurate vittime di un Paese disgraziato come il nostro. #Ancona».