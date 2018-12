Cosa è successo nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo

DISCOTECA CON UN NUMERO DI PRESENTI SUPERIORE AL CONSENTITO

Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e ambulanze del 118, i carabinieri che conducono le indagini, il questore di Ancona Oreste Capocasa, il comandante dei Vigili del fuoco Dino Poggiali e il comandante provinciale dei carabinieri Cristian Carrozza. Si sta cercando di ricostruire la dinamica dell'evento e di scoprire chi potrebbe avere usato lo spray urticante, probabilmente senza considerare le possibili tragiche conseguenze del suo gesto. Una ragazza presente ha ripreso con il telefonino i momenti fondamentali della tragedia della tragedia. Il video, ha quanto si è appreso, è stato già acquisito dai carabinieri. La discoteca è stata posta sotto sequestro. Sei addetti alla sicurezza sono stati portati nella caserma dei carabinieri per raccogliere le loro testimonianze. Altri sono ancora all'interno del locale. Le prima ipotesi su cui gli investigatori stanno lavorando è che il numero dei presenti fosse superiore a quello consentito. I titolari sono stati già sentiti dagli inquirenti. «Dai primi accertamenti abbiamo verificato che sono stati venduti dalla discoteca più biglietti di quanti il locale potesse contenere», ha specificato Carrozza. Il Comune di Corinaldo si è immediatamente mobilitaton come ha fatto sapere l'assessore alla Cultura della cittadina marchigiana Giorgia Fabbri. Nella ressa, alcuni giovani hanno perso i vestiti, hanno raccontato anche alcuni dei feriti ricoverati ad Ancona. «Alcuni dei ragazzi erano semispogliati, oppure senza scarpe», ha confermato Fabbri, «ci siamo attivati immediatamente per aiutarli, anche in questo. Abbiamo fatto intervenire la Protezione civile». Intanto è stato proclamato il lutto cittadino a Corinaldo e a Senigallia. La giunta comunale e il sindaco di Corinaldo Matteo Principi si sono riuniti in via straordinaria questa mattina e hanno deciso di proclamare il lutto in segno di vicinanza alle famiglie colpite. In lutto anche Senigallia, da dove venivano alcune delle vittime. «Ci stringiamo intorno alle famiglie delle vittime e ne condividiamo il grande dolore. Come segno di lutto per un dramma che ha profondamente colpito l'intera comunità locale abbiamo deciso di cancellare tutte le iniziative programmate per oggi e di spegnere tutte le illuminazioni natalizie», ha annunciato il sindaco Maurizio Mangialardi.