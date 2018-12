Chi sono le vittime della strage alla discoteca Lanterna azzurra

«Credo sia impensabile che nel 2018 si possa morire durante un concerto per incoscienza, avidità e stupidità». Le parole sono di Matteo Salvini che, dopo il bagno di folla in piazza del Popolo a Roma per il comizio della Lega, è arrivato ad Ancona con la volontà di fare chiarezza su quanto accaduto alla discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo in provincia di Ancona. Una tragedia assurda che ha spento, nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 dicembre 2018, la vita a sei persone andate in quel locale per un concerto del trapper Sfera Ebbasta. Ma quella che doveva essere semplicemente una serata all'insegna dell'allegria si è trasformata in un incubo per le quasi 1400 persone presenti. L'utilizzo di una bomboletta spray urticante ha fatto scattare il panico generale con centinaia di persone che si sono dirette contemporaneamente verso le uscite della discoteca. Nella calca si sono registrati un centinaio di feriti di cui sette in gravi condizioni e sei giovani vite spezzate.

LEGGI ANCHE: Cosa è successo nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo​