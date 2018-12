Le cose da sapere sulla manifestazione della Lega a Roma

Sono oltre 10 mila i partecipanti attesi l'8 dicembre alla manifestazione della Lega a piazza del Popolo. Da tutta Italia sono in arrivo a Roma 250 pullman, treni speciali e mezzi privatii. Pronto il piano di sicurezza per l'evento e per le tradizionali celebrazioni per il giorno dell'Immacolata. Tutta l'area di piazza del Popolo è stata delimitata da transenne per permettere l'afflusso canalizzato dei manifestanti. Tre i varchi di accesso: uno lato Porta del Popolo, un altro lato via del Babuino e l'ultimo lato via di Ripetta. Sono previsti controlli ai caselli autostradali, stazioni ferroviarie, aeroporti e porto di Civitavecchia.